Çanakkale'de orman yangını çıktı!
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Giriş: 02 Ağustos 2026 - 16:51 Güncelleme:
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Muratlar ve Hacıbekirler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.
Çevre belediyelere ait itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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