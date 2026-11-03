Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitleri anıldı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca 18 Mart 1915'teki Deniz Savaşı'ndan 4,5 ay önce yaşanan olayda şehit düşen 5 subay ve 81 er için Gelibolu Yarımadası'ndaki Seddülbahir köyündeki Seddülbahir Kalesi'nin girişinde yer alan İlk Şehitler Anıtı'nda tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için İl Müftüsü Mevlüt Topçu tarafından dua edildi, anıta karanfil bırakıldı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, törende yaptığı konuşmada, 3 Kasım 1914 tarihinin, Türk milletinin tarih yolculuğunda Çanakkale Cephesi'nde ilk şehitlerinin, mübarek kanlarını akıtarak toprağa karıştıkları gün olduğunu söyledi.

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Bunun, onların Çanakkale'nin ilk şehitleri olarak da tarihe geçtikleri gün olduğunu belirten Kaşdemir, şöyle devam etti:

"O mübarek insanların mübarek kanları bugün bize vatan oldu, yurt oldu. Bizler de onların evlatları, torunları olarak her daim dünya durdukça onları hayırla ve rahmetle yad edeceğiz. Toplumumuzun tamamı, hepsi o büyük kahramanları saygıyla ve hayırla anıyor, rahmetle anıyor. İnşallah bizler de o büyük insanları hiç unutmamak ve unutturmamak adına bu törenleri devam ettireceğiz. Bir kez daha o büyük insanları, kahramanları rahmetle anıyorum. Bu toprakları bize vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman şehitlerimizi, aziz gazilerimizi, Çanakkale'yi geçilmez yapanları rahmetle yad ediyoruz."

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Törene, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Alparslan Kılınç, Çanakkale Amfibi Kolordu Komutanı Koramiral Rafet Oktar, Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Mustafa Alptuğ Akkoca, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.