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        Haberler Gündem Çevre Canik Belediyesi'nden sıfır atık aracı ve sıfır atık marketi

        Canik Belediyesi'nden sıfır atık aracı ve sıfır atık marketi

        Samsun'un mobil sıfır atık aracı ve sıfır atık marketini hizmete sundu. Evlerinde biriktirdikleri atıkları Canik Belediyesi'nin bu iki atık toplama merkezine teslim eden ilçe sakinlerine, "CanAtık" mobil uygulaması üzerinden nakit iade yapılıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 18:17 Güncelleme:
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        Canik'te sıfır atık aracı ve sıfır atık marketi
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        Samsun'un Canik Belediyesi, sıfır atığa yönelik projelerine Canik Belediyesi Mobil Sıfır Atık Aracı ve Canik Belediyesi Sıfır Atık Marketi'ni de ekledi.

        Evlerinde biriktirdikleri atıkları Canik Belediyesi'nin bu iki atık toplama merkezine teslim eden ilçe sakinlerine, "CanAtık" mobil uygulaması üzerinden nakit iade işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor.

        "Sıfır Atıkta Öncü Belediye" ilkesiyle doğa ve çevre bilincinin yaygınlaşmasına ve aile bütçesine katkı sunan projeleri artırarak sürdürdüklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizin sıfır atıkta olan marka kimliğini yukarıya taşımaya devam ediyoruz" dedi.

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        Canik Belediyesi Sıfır Atık Marketi ve Canik Belediyesi Mobil Sıfır Atık Aracı'na vatandaşların ilgi gösterdiğini ifade eden Başkan Sandıkçı, "İlçemizde sürdürülebilir çevre anlayışıyla hayata geçirdiğimiz projelerle sıfır atık kültürünü yaygınlaştırıyoruz. Belediyemiz Mobil Sıfır Atık Aracı ile Sıfır Atık Marketi'ne entegre bir şekilde çalışan 'CanAtık' mobil uygulamamızı kullanarak atık teslimi gerçekleştiren hemşehrilerimizin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Atık teslimi gerçekleştiren hemşehrilerimizin bakiye yükleme işlemelerini anında gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, ilçemizde yeni atık toplama ünitelerinin kurulum işlemlerini de sürdürüyoruz. Sıfır atıkta örnek olan yeni projelerimizi uygulamaya almaya devam ediyoruz" diye konuştu.

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        #samsun haberleri
        #Canik Belediyesi
        #sıfır atık
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