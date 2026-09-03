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        Haberler Gündem Casperlar örgütü iddianamesinde çocukların eylemlerde kullanıldığı belirtildi

        Casperlar örgütü iddianamesinde çocukların eylemlerde kullanıldığı belirtildi

        Silahlı suç örgütü Casperlar'a yönelik soruşturmada hazırlanan iddianamede, 51 çocuğun örgütle bağlantısı ve çeşitli suç eylemlerindeki rolleriyle ilgili dikkat çeken ayrıntılar yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 22:13 Güncelleme:
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        Casperlar soruşturmasında yeni detaylar

        İstanbul’da “Casperlar” olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, adli süreçte bulunan 51 çocuk hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı.

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, örgütün yapısının ortaya çıkarılması, faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve suç eylemlerinin aydınlatılması amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

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        ÖRGÜTÜN ÇOCUKLARI KULLANDIĞI İDDİA EDİLDİ

        İddianamede, “Casperlar” silahlı suç örgütünün elebaşı konumundaki “Hamuş” kod adlı İsmail Atız’ın, 15-25 yaş aralığındaki örgüt üyelerini kendisine karşı gelebilecek grup ve kişilere yönelik eylemlerde kullandığı öne sürüldü.

        Örgüte yönelik soruşturmalarda yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildiği, bazı silahlarla olay yerlerinden elde edilen kovanların eşleştiği ve bu kapsamda bazı olayların aydınlatıldığı kaydedildi.

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        ÇOCUKLARIN AİDİYET DUYGUSUYLA KAZANILDIĞI BELİRTİLDİ

        İddianamede, örgütlerin aile bağları zayıf ve aidiyet sorunu yaşayan çocukları hedef aldığı değerlendirmesine yer verildi.

        Suç örgütlerinin çocuklara “Sen bizim kardeşimizsin” gibi ifadelerle yaklaştığı, bu yöntemle gençlerin örgüt içinde kendilerine yer bulmaya çalıştığı aktarıldı.

        MASKELİ SALDIRI VE TEHDİT EYLEMLERİ

        İddianamede, 4 Mart 2025’te Bağcılar’da gerçekleşen silahlı saldırıya da yer verildi. Yüzleri maskeli iki çocuğun bir iş yerinin önüne gelerek ateş açtığı, olayda iş yeri sahibi Mehmet Kan’ın hayatını kaybettiği belirtildi.

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        Ayrıca bazı müştekilerin, kendilerini “Casper” ve “Dalton” isimli örgütlerin üyeleri olarak tanıtan kişiler tarafından tehdit edildiği ifade edildi.

        51 ÇOCUK HAKKINDA HAPİS CEZASI TALEBİ

        Hazırlanan iddianamede 51 çocuk hakkında; örgüt üyeliği, örgüt propagandası, tehdit, yağma, silahlı suçlar, kasten öldürme ve çeşitli diğer suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

        İddianame, değerlendirilmek üzere Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

        FOTO: İHA

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        #casperlar
        #Casperlar iddianame
        #haberler
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