Cemal Enginyurt’un danışmanı Tekinoğlu’nun ifadesine ulaşıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu’nun emniyet ve savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

Tekinoğlu, “fuhşa teşvik veya aracılık” ile “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamaları kapsamında 31 Ağustos’ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde, 1 Eylül’de ise savcılıkta ifade verdi.

MASAK incelemelerinde, Tekinoğlu’nun hesaplarından farklı suç kayıtları bulunan kişilere yapılan para transferleri tespit edildi. Buna göre, uyuşturucu suç kaydı bulunduğu belirtilen 26 kişiye 51 işlemde toplam 158 bin 540 lira, “fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama” suçlarından kaydı bulunan 4 kişiye ise 5 işlemde toplam 14 bin 100 lira gönderildiği belirlendi.

“YARDIM İÇİN GÖNDERDİM” SAVUNMASI

Tekinoğlu, bazı para transferlerini borç ve yardım amacıyla yaptığını söyledi. Bazı kişiler için ise “Şahsı ve neden para gönderdiğimi hatırlamıyorum” ifadelerini kullandı.

Emniyet tutanağında, Tekinoğlu’nun “burs”, “kurs ücreti”, “kitap ücreti”, “diploma ücreti” ve “cilt bakım paket ücreti” gibi açıklamalarla 39 kişinin hesabına 58 işlemde toplam 120 bin 820 lira gönderdiği belirtildi.

Eğitim desteği açıklamasıyla para gönderilen bazı kişilerin üniversite kayıtlarının bulunmadığı veya kayıtlarının silindiği tespit edildi. Tekinoğlu ise bu kişilerin öğrenci olup olmadığını bilmediğini, kendisine yardım talebi geldiği için ödeme yaptığını savundu.

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ENGİNYURT’TAN GELEN ÖDEMELERİ AÇIKLADI

Tekinoğlu, MASAK kayıtlarında yer alan Cemal Enginyurt tarafından kendisine gönderilen toplam 250 bin lirayla ilgili, danışmanlık yaptığı dönemdeki işlerine ilişkin ödemeler olduğunu söyledi.

Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt’a gönderdiği 500 bin lirayı da borç olarak verdiğini belirten Tekinoğlu, transferlerin kişisel ilişkiler kapsamında gerçekleştiğini ifade etti.

HESAPLARINDAKİ YÜKSEK HAREKETLERE İTİRAZ ETTİ

Tekinoğlu’nun hesaplarında 2017-2026 yılları arasında 5 bin 248 işlemle yaklaşık 980 milyon liralık para girişi, 2 bin 821 işlemle yaklaşık 984 milyon liralık para çıkışı tespit edildiği belirtildi.

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Bu rakamlara itiraz eden Tekinoğlu, hesaplarda hata olabileceğini savunarak toplam para hareketinin gerçekte bu seviyede olmadığını öne sürdü.

Tekinoğlu, aylık gelirinin yaklaşık 110 bin lira olduğunu, Ankara’da bir dairesi, İzmir’de kooperatif hissesi ve Tunceli’de tarlası bulunduğunu söyledi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Tekinoğlu, para gönderdiği kişilerin suç kayıtlarını bilmediğini ifade etti.

FOTO: ANKA