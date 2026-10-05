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        Ceza korkusuyla camdan cama tartıştılar

        Adana'da iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Araçtan inmenin cezasını bilen sürücüler, araçlarından çıkmadan tartışmayı camdan cama sürdürürken, yaşananlar nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 14:50 Güncelleme:
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        Ceza korkusuyla camdan cama tartıştılar

        Adana’da iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Araçtan inmenin cezasının 180 bin lira olduğunu bilen sürücüler, araçlarından çıkmadan tartışmayı camdan cama sürdürürken, yaşananlar nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

        İHA'nın haberine göre olay, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halinde olan iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine sürücüler araçlarından inmek istedi ancak araçtan inmenin 180 bin lira cezasının bulunması nedeniyle araçlarından çıkmadı. Sürücüler, araçlarının içerisinden birbirleriyle tartışmayı sürdürdü. Yaşanan tartışma nedeniyle Turgut Özal Bulvarı’nda trafik bir süre aksarken, çevredeki vatandaşlar da cep telefonlarıyla o anları görüntüledi.

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