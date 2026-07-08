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        Haberler Gündem Çocuklara müstehcen hareketlerde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı

        Çocuklara müstehcen hareketlerde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı

        Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesinde, çocuklara yönelik müstehcen hareketlerde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 05:10 Güncelleme:
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        Çocuklara müstehcen hareketlerde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı

        Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki Kurtuluş Parkı'nda, iddiaya göre, şüpheli M.İ. (48) çocuklara yönelik müstehcen hareketler sergiledi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri M.İ'yi gözaltına aldı.

        AA'nın haberine göre, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlı, tutuklandı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Eskişehir
        #haberler
        #Odunpazarı
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