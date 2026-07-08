Çocuklara müstehcen hareketlerde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı
Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesinde, çocuklara yönelik müstehcen hareketlerde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Giriş: 08 Temmuz 2026 - 05:10 Güncelleme:
Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki Kurtuluş Parkı'nda, iddiaya göre, şüpheli M.İ. (48) çocuklara yönelik müstehcen hareketler sergiledi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri M.İ'yi gözaltına aldı.
AA'nın haberine göre, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlı, tutuklandı.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ