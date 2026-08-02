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        Çocuklarla yaban mersini topladı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzce'de Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarla yaban mersini topladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 19:06 Güncelleme:
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        Çocuklarla yaban mersini topladı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Musababa köyünde genç çiftçi Bilal Köse tarafından 60 dönüm arazi üzerinde kurulan yaban mersini, ahududu ve frenk üzümü bahçesini gezdi.

        Kentteki Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarla yaban mersini toplayan Göktaş, ziyarete katılan Vali Mehmet Makas, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve protokol üyeleriyle sohbet etti, kentteki tarımsal faaliyetler hakkında bilgi aldı.

        Bakan Göktaş, gazetecilere, genç girişimcilerin hayata geçirdiği projelerin kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Girişimci Desteği"yle ilk etapta yaban mersini bahçesi olarak başlayan bu girişimin zamanla büyüyerek örnek bir projeye dönüştüğünü anlattı.

        Düzce'de hayata geçirilen bahçenin yeni nesil tarımın en güzel örneklerinden biri olduğunu belirten Göktaş, "Özellikle ailece işletmeleri çok kıymetli. Anne, baba ve çocukların her birinin burada sorumluluğu var, aynı zamanda dayanışmayı beraber başlatıyorlar, fikren de birbirlerine destek oluyorlar. Buranın bu kadar gelişmiş olmasının sebebi de muhtemelen aile içi bağların çok kuvvetli olması." ifadelerini kullandı.

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        Göktaş, devlet korumasındaki çocuklarla yaban mersini topladıklarına değinerek, "Oldukça keyifli zaman geçirdik. Bu güzel imkanı sundukları için ve bu vizyoner proje için kendilerine teşekkür ediyorum. Gerçekten örnek teşkil eden bir proje." dedi.

        Devletin bütün kurumlarıyla gençlerin yanında olduğunun altını çizen Bakan Göktaş, "Devletimiz, bir fikri olanın her zaman yanında." diye konuştu.

        Bakan Göktaş, etkinliğin sonunda beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        *Haberin görselleri İHA ve AA tarafından servis edilmiştir.

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