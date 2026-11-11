Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem COP31 Bike Ride ekibi fosil yakıt kullanmadan Antalya’ya ulaştı

        COP31 Bike Ride ekibi fosil yakıt kullanmadan Antalya’ya ulaştı

        Antalya İklim Zirvesi, sıra dışı bir bisiklet grubunu da ağırlıyor. Karbon salınımına karşı farkındalık oluşturmak isteyen "COP31 Bike Ride" girişimi Brezilya'dan Antalya'ya pedal çevirdi, okyanusu ise yelkenlilerle aştı. Habertürk'ten Elif Ergen'in haberi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 20:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Brezilya'dan Antalya'ya pedalladılar

        Karbon salımının azaltılmasına dikkat çekmek amacıyla yola çıkan “COP31 Bike Ride” girişimi, Brezilya’daki COP30 ile Antalya’daki COP31 İklim Zirvesi’ni bisiklet yolculuğuyla birbirine bağladı. Yaklaşık beş ay süren yolculukta 20 bin kilometreden fazla mesafe kat edildi.

        COP31 İKLİM ZİRVESİ’NE BİSİKLETLE GELDİLER

        Türkiye etabı 7 Ekim’de İstanbul’dan başladı. Bisikletçiler Eskişehir, Ankara ve Konya üzerinden ilerleyerek Antalya’ya ulaştı ve COP31 İklim Zirvesi’ne bisikletle katıldı.

        Girişimin temel amacı, bisiklet kullanımının günlük ulaşımda yaygınlaştırılması ve fosil yakıt tüketiminin azaltılmasına dikkat çekmek.

        REKLAM

        20 BİN KİLOMETREDEN FAZLA YOL KATETTİLER

        COP31 Bike Ride Türkiye Koordinatörü Nihan Lafcı, Habertürk’e yaptığı açıklamada yolculuğun yaklaşık beş aydır sürdüğünü belirtti.

        Lafcı, “Yaklaşık 5 aydır ve 20 bin kilometreden fazla yolu sıfır fosil yakıt tüketerek aştık. Okyanusu da yelkenlerle fosil yakıt tüketmeden aşmayı başardık. 2 bin 200’den fazla bisikletçi gönüllü olarak katıldı” dedi.

        COP İKLİM ZİRVELERİNİ BİRBİRİNE BAĞLADILAR

        Brezilya’nın Belem kentinden başlayan yolculuğa değinen Lafcı, “COP30’un yapıldığı Brezilya Belem’den yola çıkan bisikletçiler 20 bin kilometreden fazla yol yaptı. Amacımız, COP iklim zirvelerini birbirine bağlayan bir devir töreni gibi bu sürüşü gerçekleştirmek. Kimimiz mavi alandayız, kimimiz yeşil alandayız. Toplamda bu sene 2 bin 200 kişiyi getirdik” diye konuştu.

        REKLAM

        BİSİKLETLİ ULAŞIMIN YAYGINLAŞTIRILMASINI İSTEDİLER

        Bisiklet kullanımının şehir içi ulaşımda daha fazla yer alması gerektiğini belirten Lafcı, toplu taşıma sistemleriyle bisikletli ulaşımın entegre edilmesi gerektiğini söyledi.

        Lafcı, “Günlük ulaşımda bisikletin yaygınlaştırılmasını ve toplu taşımaya entegrasyonunu savunuyoruz. Bu yapılabilir, ucuz ve hızlı bir çözüm. Bisikletli ulaşıma öncelik verilebilirse, bunu ülke politikamız haline getirebilirsek çok daha yaşanabilir, daha özgür ve nezih şehirlerde yaşıyor olacağız” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Manşet - 10 Kasım 2026 (Beşiktaş'taki Gece Kulübü Faciasında İhmaller Zinciri)

        İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'de 2 Nisan 2024 tarihinde tadilat sırasındaki "Masquerade" adlı gece kulübünde çıkan ve 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin davada 3. bilirkişi raporu dosyaya girdi. Zülfikar Ali Aydın'ın sunduğu Habertürk Manşet'te; Habertürk Muhabiri Gizem Türemen v...
        #haberler
        #Antalya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan ABD'ye gözdağı
        İran'dan ABD'ye gözdağı
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Tüm planımız kazanmak üzerine"
        "Tüm planımız kazanmak üzerine"
        11 il için sarı kodlu uyarı
        11 il için sarı kodlu uyarı
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Bugün Ne Oldu? 11 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 11 Kasım 2026 haberleri
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Genç doktorun şüpheli ölümü: 8. kattan düştü!
        Genç doktorun şüpheli ölümü: 8. kattan düştü!
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi