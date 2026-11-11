COP31 Bike Ride ekibi fosil yakıt kullanmadan Antalya’ya ulaştı

Karbon salımının azaltılmasına dikkat çekmek amacıyla yola çıkan “COP31 Bike Ride” girişimi, Brezilya’daki COP30 ile Antalya’daki COP31 İklim Zirvesi’ni bisiklet yolculuğuyla birbirine bağladı. Yaklaşık beş ay süren yolculukta 20 bin kilometreden fazla mesafe kat edildi.

COP31 İKLİM ZİRVESİ’NE BİSİKLETLE GELDİLER

Türkiye etabı 7 Ekim’de İstanbul’dan başladı. Bisikletçiler Eskişehir, Ankara ve Konya üzerinden ilerleyerek Antalya’ya ulaştı ve COP31 İklim Zirvesi’ne bisikletle katıldı.

Girişimin temel amacı, bisiklet kullanımının günlük ulaşımda yaygınlaştırılması ve fosil yakıt tüketiminin azaltılmasına dikkat çekmek.

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20 BİN KİLOMETREDEN FAZLA YOL KATETTİLER

COP31 Bike Ride Türkiye Koordinatörü Nihan Lafcı, Habertürk’e yaptığı açıklamada yolculuğun yaklaşık beş aydır sürdüğünü belirtti.

Lafcı, “Yaklaşık 5 aydır ve 20 bin kilometreden fazla yolu sıfır fosil yakıt tüketerek aştık. Okyanusu da yelkenlerle fosil yakıt tüketmeden aşmayı başardık. 2 bin 200’den fazla bisikletçi gönüllü olarak katıldı” dedi.

COP İKLİM ZİRVELERİNİ BİRBİRİNE BAĞLADILAR

Brezilya’nın Belem kentinden başlayan yolculuğa değinen Lafcı, “COP30’un yapıldığı Brezilya Belem’den yola çıkan bisikletçiler 20 bin kilometreden fazla yol yaptı. Amacımız, COP iklim zirvelerini birbirine bağlayan bir devir töreni gibi bu sürüşü gerçekleştirmek. Kimimiz mavi alandayız, kimimiz yeşil alandayız. Toplamda bu sene 2 bin 200 kişiyi getirdik” diye konuştu.

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BİSİKLETLİ ULAŞIMIN YAYGINLAŞTIRILMASINI İSTEDİLER

Bisiklet kullanımının şehir içi ulaşımda daha fazla yer alması gerektiğini belirten Lafcı, toplu taşıma sistemleriyle bisikletli ulaşımın entegre edilmesi gerektiğini söyledi.

Lafcı, “Günlük ulaşımda bisikletin yaygınlaştırılmasını ve toplu taşımaya entegrasyonunu savunuyoruz. Bu yapılabilir, ucuz ve hızlı bir çözüm. Bisikletli ulaşıma öncelik verilebilirse, bunu ülke politikamız haline getirebilirsek çok daha yaşanabilir, daha özgür ve nezih şehirlerde yaşıyor olacağız” ifadelerini kullandı.