Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Serpil Bahçeli için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin kıymetli kardeşi Serpil Hanım'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Serpil Bahçeli'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, Devlet Bey başta olmak üzere ailesinin ve yakınlarının acısını yürekten paylaşıyorum. Rabb'im mekanını cennet, derecatını ali eylesin." ifadelerini kullandı.