Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Serpil Bahçeli için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hayatını kaybeden kardeşi Serpil Bahçeli için taziye mesajı yayımladı
Giriş: 03 Kasım 2026 - 00:37 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin kıymetli kardeşi Serpil Hanım'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Serpil Bahçeli'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, Devlet Bey başta olmak üzere ailesinin ve yakınlarının acısını yürekten paylaşıyorum. Rabb'im mekanını cennet, derecatını ali eylesin." ifadelerini kullandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ