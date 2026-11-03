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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Serpil Bahçeli için taziye mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Serpil Bahçeli için taziye mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hayatını kaybeden kardeşi Serpil Bahçeli için taziye mesajı yayımladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 00:37 Güncelleme:
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        Erdoğan'dan Serpil Bahçeli için taziye mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin kıymetli kardeşi Serpil Hanım'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Serpil Bahçeli'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, Devlet Bey başta olmak üzere ailesinin ve yakınlarının acısını yürekten paylaşıyorum. Rabb'im mekanını cennet, derecatını ali eylesin." ifadelerini kullandı.

        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #haberler
        #devlet bahçeli
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