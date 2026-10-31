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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt'ta şehit olan polis Topatan'ın ailesine başsağlığı diledi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt'ta şehit olan polis Topatan'ın ailesine başsağlığı diledi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenyurt'ta trafik denetimi sırasında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Mehmet Ali Topatan'ın ailesine taziye mesajı gönderdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 16:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Şehit polisin ailesine taziye

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde trafik denetimi sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Ali Topatan'ın ailesine başsağlığı diledi.

        Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis memuru Mehmet Ali Topatan'ın ailesine taziye mesajı göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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