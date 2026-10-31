Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt'ta şehit olan polis Topatan'ın ailesine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenyurt'ta trafik denetimi sırasında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Mehmet Ali Topatan'ın ailesine taziye mesajı gönderdi
Giriş: 31 Ekim 2026 - 16:31 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde trafik denetimi sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Ali Topatan'ın ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis memuru Mehmet Ali Topatan'ın ailesine taziye mesajı göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
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