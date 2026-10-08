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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dehşet! Maktul 16, şüpheli 12 yaşında!

        Dehşet! Maktul 16, şüpheli 12 yaşında!

        Gaziantep'te tartıştığı 12 yaşındaki H.G. tarafından bıçaklanan Suriye uyruklu Muhammed Salih'in cenazesi, ailesine teslim edildi. Adli süreçteki çocuk H.G. gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 12:45 Güncelleme:
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        Dehşet! Maktul 16, şüpheli 12 yaşında!

        Gaziantep'te gece saatlerinde tartıştığı H.G. (12) tarafından bıçaklanan Suriye uyruklu Muhammed Salih'in (16) cenazesi, ailesine teslim edildi. Adli süreçteki çocuk H.G. gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde meydana geldi. Muhammed Salih ile H.G. arasında iddiaya göre 'yan bakma' bahanesiyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile H.G., üzerinde bulundurduğu bıçakla Salih'i göğüs ve kasık bölgesinden ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Salih, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Salih, kurtarılamadı.

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        Muhammed Salih
        Muhammed Salih

        Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Salih'in cenazesi, sabah saatlerinde yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Diğer yandan adli süreçteki çocuk H.G. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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