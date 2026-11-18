Antalya'nın Demre ilçesinde Belediye Başkanı Fahri Duran, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. İstifa kararının gerekçesini ilçede hayata geçirmek istediği projelerle açıklayan Duran, söz konusu yatırımların belediyenin bütçesini aştığını belirtti.

"BUNLARIN TAMAMI HÜKÜMET ODAKLI PROJELER"

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, istifa kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Güzel bir ilçede yaşıyorum. Proje geliştirmem lazım. Kırbağızlı Limanı, yol, sahillerin korunması, Kaleköy'deki arıtma, Çayağzı planı ve projesi. Bunların tamamı hükümet odaklı projeler. Demre Belediyesi'nin aylık 12 milyon liralık bütçesiyle yapılacak işler değil. Daha çok bunlar için mücadele edeceğim. Görev sürem dolana kadar bunları hayata geçirebilirsem ne mutlu bana." ifadelerini kullandı. (