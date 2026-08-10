Kırıkkale'de dilencinin üzerinden 25 bin 190 lira çıktı
Kırıkkale'de zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinden 25 bin 190 lira çıktı
Giriş: 10 Ağustos 2026 - 18:22 Güncelleme:
Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında dilencilik yapanlara karşı çalışma yaptı.
Yenidoğan Mahallesi Hüseyin Kahya Parkı çevresinde dilendiği belirlenen A.E. (77), zabıta ekiplerince yakalanarak Zabıta Müdürlüğüne götürüldü.
Yapılan aramada A.E'nin üzerinden 25 bin 190 lira çıktı. Paraya, mevzuat gereği kamuya aktarılmak üzere el konulurken, dilenciye Kabahatler Kanunu kapsamında işlem uygulandı.
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