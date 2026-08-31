Dinamikpay soruşturmasında gözaltına alınan Kemal Cenk Erdem tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında yürütülen yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kemal Cenk Erdem, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan Erdem hakkında tutuklama kararı verildi.

ŞİRKET BAĞLANTILARI İNCELENİYOR

Hakimlik değerlendirmesinde, Erdem’in Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’de doğrudan pay sahibi, yönetim kurulu üyesi veya temsil yetkilisi olarak ticaret sicilinde yer almamasına rağmen şirketin kurucusu, uzun süre tek pay sahibi ve hakim ortağı olan Ayşin Erdem’in eşi olduğu belirtildi.

Erdem’in Bitexen Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ, Exenpay Teknoloji AŞ ve KCE Finansal Teknoloji Yatırımları AŞ ile ortaklık ve şirket bağlantılarının bulunduğu aktarıldı.

Dosya kapsamında yapılan incelemelerde, Dinamik Pay ve Dinamik Yatırım’ın sermaye kaynakları içerisinde Bitexen ve Kemal Cenk Erdem bağlantılı para hareketlerinin tespit edildiği kaydedildi.

17,9 MİLYAR LİRALIK TRANSFER İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) tespitleri ile finansal hareket analizleri değerlendirildi.

İncelemelerde, şirketin 2024-2025 yıllarında 17,9 milyar liralık para transferi hacmine ulaştığı belirlendi. Elde edilen bulguların, ödeme kuruluşu merkezli organize ve çok katmanlı bir finansal suç yapılanmasına işaret ettiği değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmış, suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 araç, 33 konut ve 50 arsa ile 126 banka ve kripto para hesabına yönelik tedbir uygulanmıştı.

Soruşturmanın diğer şüpheliler ve şirket bağlantıları yönünden devam ettiği öğrenildi.