Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Gülistan Karadağ’ın (31) arazide park halindeki bir otomobilin 100 metre yakınında cesedi bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre Bağlar ilçesi kırsal Yeşildallı Mahallesi yakınında sabah saatlerinde arazide hareketsiz yatan bir kadını görenler, jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının, hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin yaklaşık 100 metre yakınında park halinde bir otomobil bulundu. Yapılan araştırmada cesedin Gülistan Karadağ’a ait olduğu tespit edildi.

Olay yeri incelemesinin ardından Karadağ’ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili olduğu değerlendirilen 2 şüpheli ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.