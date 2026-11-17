Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi, Sıfır Atık yönetiminde örnek oldu. Zirvenin yapıldığı bin 100 dönümlük alanda toplanan katı ve organik atıklar, geri dönüşüm merkezlerinde işlenerek ekonomiye kazandırılıyor. İç ve dış mek... Daha Fazla Göster

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi, Sıfır Atık yönetiminde örnek oldu. Zirvenin yapıldığı bin 100 dönümlük alanda toplanan katı ve organik atıklar, geri dönüşüm merkezlerinde işlenerek ekonomiye kazandırılıyor. İç ve dış mekanlarda metal, plastik, kağıt ve organik atıklar için üzerinde uyarı yazıları olan 600 adet kumbara atık ünitesi bulunuyor. COP31 Mekan İşleri Sorumlusu Mahmut Erdaş, "Bugüne kadar 100 tona yakın atık toplandı. Yüzde 80'i sıfır atık kapsamında ilgili geri dönüşüm firmalarına gönderildi, yüzde 20'lik kısmı da belediyelerin bertaraf tesislerine gönderildi" dedi. (DHA) Daha Az Göster