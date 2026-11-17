Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi öldü
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otomobilin kamyonete arkadan çarptığı kazada Azize Keklik hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. DHA muhabirleri Esat Taştekin ve Seyfettin Eken'in haberine göre kaza, akşam saatlerinde Ergani-Diyarbakır kara yolunun kırsal Kömürtaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen otomobil, kamyonete arkadan çarptı.
KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan Azize Keklik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 2 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Azize Keklik'in cenazesi otopsi için morga götürülürken, kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTO: İHA