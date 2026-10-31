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        Haberler Gündem Güncel DMD'li Muhammet'in hayali, Vali Ergün’ün talimatıyla gerçek oldu

        DMD'li Muhammet'in hayali, Vali Ergün’ün talimatıyla gerçek oldu

        Artvin'de Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası özel eğitim öğrencisi Muhammet Emin Tosun'un arkadaşlarıyla birlikte polis ve jandarma araçlarıyla şehir turu atma hayali, Vali Turan Ergün'ün talimatıyla gerçeğe dönüştü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 15:13 Güncelleme:
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        DMD'li Muhammet'in hayali gerçek oldu

        Artvin Gazi Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencisi olan ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası özel eğitim öğrencisi Muhammet Emin Tosun, Vali Turan Ergün'e ulaşarak arkadaşlarıyla birlikte polis ve jandarma araçlarıyla şehir turu yapmak istediğini iletti.

        Öğrencinin isteğini karşılıksız bırakmayan Vali Ergün'ün talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

        Ekipler, araçlarıyla okula gelerek Muhammet ve özel gereksinimli sınıf arkadaşlarını aldı.

        Polis ve jandarma araçlarına binen öğrenciler, sirenler eşliğinde renkli şehir turu gerçekleştirdi.

        Güvenlik güçlerinin desteğiyle unutulmaz gün yaşayan çocuklar, Vali Turan Ergün ile emniyet ve jandarma personeline teşekkür etti.

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        #Artvin Haberleri
        #polis
        #jandarma
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