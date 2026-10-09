DMM, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri hedef alan paylaşımları değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı uluslararası basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri hedef alan içeriklere ilişkin açıklama yaptı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı ve "tek millet, iki devlet" anlayışını hedef alan maksatlı içeriklerin tespit edildiği belirtildi.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ BAĞLAR HEDEF ALINIYOR"

Açıklamada, "Bazı uluslararası basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz bağları, stratejik müttefikliği ve 'tek millet, iki devlet' anlayışını hedef alan art niyetli ve maksatlı içerikler tespit edilmiştir. Söz konusu paylaşımlar, iki dost ve kardeş ülke arasındaki köklü ilişkileri zedelemeyi, bölgesel barış ve istikrarı baltalamayı amaçlayan açık bir algı operasyonudur" ifadelerine yer verildi.

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"MANİPÜLATİF SÖYLEMLER HEDEFİNE ULAŞAMAYACAK"

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin ortak tarih ve kültür temelinde geliştiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye ve Azerbaycan, ortak tarih, kültür ve sarsılmaz bir kardeşlik temelinde yükselen ilişkilerini her alanda kararlılıkla sürdürmektedir. İki ülke arasındaki stratejik ortaklık, atılan ortak adımlar ve yürütülen iş birlikleri üzerinden manipülatif söylemlerle kamuoyunu yanıltma çabaları hedefine ulaşamayacaktır."

DMM'DEN KAMUOYUNA UYARI

Açıklamanın sonunda, kamuoyuna doğrulanmamış içeriklere karşı dikkatli olunması çağrısı yapılarak, "Kamuoyunun bu tür psikolojik harp amaçlı içeriklere itibar etmemesi, yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur" denildi.