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        Haberler Gündem Güncel Edirne'de her hafta cuma vaktinde "gönül sofrası" kuruluyor

        Edirne'de her hafta cuma vaktinde "gönül sofrası" kuruluyor

        Edirne'de "Paylaşmanın Bereketi Gönül Sofrası Projesi" kapsamında her cuma namazının ardından vatandaşlara etli pilav ve ayran ikram ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 17:47 Güncelleme:
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        Edirne'de her cuma "gönül sofrası" kuruluyor

        Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca 2024 yılından bu yana Sabuni Mahallesi'ndeki Gülşen-i Aşık Efendi Dergahı'nda yürütülen "Paylaşmanın Bereketi Gönül Sofrası Projesi", hayırseverlerin katkılarıyla sürdürülüyor.

        Proje kapsamında vakıf aşevinde hazırlanan etli pilav ve ayran, cuma namazının ardından vatandaşlara ikram ediliyor. İkramlar, şartlı bağışta bulunan kurum, kuruluş veya hayırseverler adına gerçekleştiriliyor.

        Bu haftaki programa Edirne Valisi Yunus Sezer de katıldı. Program öncesinde vatandaşlarla bir araya gelen Sezer, sohbet ederek talep ve önerileri dinledi. Birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine dikkati çeken Sezer, duanın ardından vatandaşlara etli pilav ikram etti.

        Programa İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, vali yardımcıları Güher Sinem Büyüknalçacı ve Eyyüp Batuhan Ciğerci ile çok sayıda kişi katıldı.

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