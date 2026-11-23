Aşkını duvarlara yazdı

İstanbul Büyükçekmece'de tahliye edildiği evin duvarlarını aşk sözleriyle dolduran Abdullah Güngör, Türkiye'nin gündemine oturdu. Sevdiği kadın için evin dört bir yanına şiirler yazan Güngör'e, Habertürk Muhabiri Öznur Karslı Çetiner ulaştı. Aşkının ve yaşadığı ekonomik sıkıntıların hikâyesini anlat... Daha Fazla Göster İstanbul Büyükçekmece'de tahliye edildiği evin duvarlarını aşk sözleriyle dolduran Abdullah Güngör, Türkiye'nin gündemine oturdu. Sevdiği kadın için evin dört bir yanına şiirler yazan Güngör'e, Habertürk Muhabiri Öznur Karslı Çetiner ulaştı. Aşkının ve yaşadığı ekonomik sıkıntıların hikâyesini anlatan Güngör, "Bir dörtlük yazarken ikincisi, üçüncüsü aklıma geliyordu. Yer kalmayınca tavana yazdım" dedi. Ev sahibinden de özür dileyen Güngör, "Onu mağdur ettik, hakkını helal etsin" ifadelerini kullandı Daha Az Göster