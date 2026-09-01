Edirne’de servis minibüsü ve iki hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Edirne'de iki hafif ticari araç ile servis minibüsünün karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı
Giriş: 01 Eylül 2026 - 21:57 Güncelleme:
Edirne’de iki hafif ticari araç ile servis minibüsünün karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Musabeyli ile Demirhanlı köyleri arasında meydana geldi. O.H. yönetimindeki servis minibüsü, karşı yönden gelen A.Y. idaresindeki hafif ticari araç ve M.G. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, hafif ticari araç sürücüsü A.Y. ile minibüste bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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