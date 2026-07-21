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        Eğitim sırasında rahatsızlanan Hava Harp Okulu öğrencisi hayatını kaybetti

        Milli Savunma Üniversitesi eğitim sırasında rahatsızlanan Hava Harp Okulu 1'inci sınıf öğrencisi Veli Bilgin'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 13:49 Güncelleme:
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        Hava Harp Okulu öğrencisinden acı haber

        Milli Savunma Üniversitesi'nden yapılan açıklamada " Yalova 18’inci Ana Üs Komutanlığında icra edilen Tatbiki Eğitim Kampı’nda, eğitim esnasında rahatsızlanan Harbiyeli Veli Bilgin, hastaneye kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir." denildi.

        Açıklamada, "Öğrencimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, devre arkadaşlarına ve asil Türk Milletine başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

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