Eğitim sırasında rahatsızlanan Hava Harp Okulu öğrencisi hayatını kaybetti
Milli Savunma Üniversitesi eğitim sırasında rahatsızlanan Hava Harp Okulu 1'inci sınıf öğrencisi Veli Bilgin'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı
Giriş: 21 Temmuz 2026 - 13:49 Güncelleme:
Milli Savunma Üniversitesi'nden yapılan açıklamada " Yalova 18’inci Ana Üs Komutanlığında icra edilen Tatbiki Eğitim Kampı’nda, eğitim esnasında rahatsızlanan Harbiyeli Veli Bilgin, hastaneye kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir." denildi.
Açıklamada, "Öğrencimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, devre arkadaşlarına ve asil Türk Milletine başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.
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