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        Elazığ'da bahçelik alanda yangın

        Elazığ'da bahçelik ve otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 01:28 Güncelleme:
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        Elazığ'da bahçelik alanda yangın

        Elazığ'a bağlı Yemişlik köyü, Pürüntüz mezrasındaki bahçelik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 25 dönüm bahçelik ve otluk alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

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