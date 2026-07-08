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        Haberler Gündem Politika Emine Erdoğan'dan NATO resepsiyonuna ilişkin paylaşım

        Emine Erdoğan'dan NATO resepsiyonuna ilişkin paylaşım

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleri onuruna verdikleri akşam yemeğine ilişkin paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 00:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Emine Erdoğan'dan NATO resepsiyonuna ilişkin paylaşım
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        Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

        "Ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi vesilesiyle, devlet ve hükümet başkanları ile kıymetli eşlerini resmi akşam yemeğinde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduk. Dünyanın ortak meselelerine çözüm arayışının güç kazandığı dönemde, bu önemli zirvenin, diyalog ve uzlaşı kültürünü daha da ileri taşımasını diliyorum."

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        #Emine Erdoğan
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