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        Haberler Gündem Esenyurt Belediyesi'ndeki ihale soruşturmasında 3 şüpheli daha tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Esenyurt Belediyesi'ndeki ihale soruşturmasında 3 şüpheli daha tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Esenyurt Belediyesi'nde ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen yeni operasyonda 3 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 21:09 Güncelleme:
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        Esenyurt soruşturmasında tutuklamalar

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Esenyurt Belediyesi'ndeki bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve ihaleler karşılığında müteahhitlerden rüşvet alındığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Tuğba Karakoç'un haberine göre, soruşturma kapsamında düzenlenen yeni operasyonda Esenyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü ve İhale Komisyonu Başkanı Hasan Otman, belediye iştiraki ESPAŞ Genel Müdürü İbrahim Albayrak ile Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın şoförü Kerem Aslan tutuklandı.

        ARAMALARDA MİLYONLARCA DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

        Soruşturma kapsamında Yusuf Ulutaş'ın evinde yapılan aramada 450 bin 854 dolar, 31 bin 815 avro ve 2 milyon 580 bin lira nakit para ele geçirildi. Aramada ayrıca 35 bilezik, 36 kolye, 42 küpe, 17 yüzük, 9 bileklik, 4 saat, 2 lüks marka saat ile çeşitli altın ve ziynet eşyaları bulundu. Ulutaş'ın kiraladığı boş dairede gerçekleştirilen aramada ise 7 milyon dolar ve 400 bin avro nakit para ele geçirildi.

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        Soruşturmada, ihalelerin menfaat sağlanmak istenen şirketlerde kalması amacıyla organizasyon kurulduğu ve ihaleyi alan firma sahiplerinden belediyeden aldıkları hakedişlerin ortalama yüzde 20'si oranında para talep edildiği tespit edildi. Dosyada, Topraköz isimli firmanın sahibi Erhan Toprak'ın hakedişlerini alabilmek için ASM İnşaat yetkilisi Salih Yılmaz'ın yeğenine Esenyurt Seyrantepe'deki bir pastanede 3 milyon lira verdiğine ilişkin ifadeler yer aldı. Söz konusu para tesliminin ardından şirketin hakedişlerinin ödendiği belirlendi. Dosyada ayrıca Erhan Toprak'ın, ASM firması sahibi Salih Yılmaz aracılığıyla Yusuf Ulutaş'a para verdiğine yönelik ifadelerin bulunduğu belirtildi.

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        3 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

        Soruşturma kapsamında daha önce aralarında Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın da bulunduğu 9 şüpheli tutuklanmıştı. Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy da görevden alınmıştı.

        Yeni operasyonda Hasan Otman, İbrahim Albayrak ve Kerem Aslan tutuklanırken, Yusuf Ulutaş'a ait olduğu belirtilen paranın bulunduğu evde HTS kaydı tespit edilen Esenyurt Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Çilem Bölük ile Ulutaş'ın sekreteri, ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Esenyurt Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Güler Çınar da adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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