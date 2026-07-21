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        Haberler Gündem Çevre Eskişehir'de sürdürülebilir ulaşım ve çevre bilinci için "Arabasız Pazar" etkinliği

        Eskişehir'de sürdürülebilir ulaşım ve çevre bilinci için "Arabasız Pazar" etkinliği

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir ulaşım ve çevre bilincini artırmayı hedefleyen "Arabasız Pazar" etkinliğini bu ay 26 Temmuz Pazar günü hayata geçirecek. Büyükşehir Belediyesi, etkinlik nedeniyle uygulanacak trafik düzenlemesine ilişkin de bir duyuru yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 18:33 Güncelleme:
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        Eskişehir'de "Arabasız Pazar" için geri sayım

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir ulaşım ve çevre bilincini artırmayı hedefleyen "Arabasız Pazar" etkinliğini bu ay 26 Temmuz Pazar günü düzenleyecek. Yaz döneminde akşam saatlerinde artan araç yoğunluğu dikkate alınarak etkinliğin saatleri 16.00-22.00 olarak güncellenirken, kentliler bir günlüğüne otomobilsiz yaşamın deneyimini paylaşacak.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 16.00 ile 22.00 arasında Atatürk Bulvarı'nın Dr. Sadık Ahmet Bulvarı ile MMM Migros arasındaki tek yönlü 700 metrelik bölümü araç trafiğine kapatılarak yayaların kullanımına açılacak. Etkinlik kapsamında vatandaşlar, güvenli ve keyifli bir ortamda yürüyüş yapabilecek, bisiklet sürebilecek ve açık havada sosyal yaşamın tadını çıkarabilecek.

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        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu ulaşımı teşvik etmek ve kentte insan odaklı yaşam alanlarını artırmak amacıyla düzenlenen etkinliğe tüm Eskişehirlileri davet etti.

        Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, etkinlik nedeniyle uygulanacak trafik düzenlemesine ilişkin de bir duyuru yayımladı. Açıklamada, 26 Temmuz Pazar günü 10.00–16.00 saatleri arasında Arabasız Pazar uygulaması kapsamında Atatürk Bulvarı'nın Şehit Güngören Bostan Sokak ile Doktor Sadık Ahmet Bulvarı arasında kalan güney yönünün araç trafiğine kapalı olacağı bildirildi.

        Bu güzergâhtan geçen Siyah 2, Siyah 11, Kırmızı 11, Siyah 17, Kırmızı 26, Kırmızı 63 ve Tıp Ekspres numaralı otobüs hatlarının geçici olarak alternatif güzergâhtan hizmet vereceği belirtildi. Alternatif güzergâhın Dr. Sadık Ahmet Bulvarı-Şehit Güngören Bostan Sokak üzerinden Atatürk Bulvarı'na çıkış sağlayacak şekilde belirlendiği kaydedilen açıklamada, paylaşılan alternatif güzergâhın sivil araç trafiği tarafından da kullanılabileceği ifade edildi.

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