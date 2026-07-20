Eskişehir'de küçük kız 3'üncü kattan düşerek öldü

Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde, ailesiyle birlikte anneannesine misafirliğe gelen 3 yaşındaki Zeynep Elisa Doğan, henüz belirlenemeyen nedenle 3'üncü kattaki evin penceresinden beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğan, buradaki ilk müdahalenin ardından durumunun ağır olması nedeniyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

AA'nın haberine göre, yoğun bakımda tedavi altına alınan Zeynep Elisa Doğan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.