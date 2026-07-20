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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eskişehir'de küçük kız 3'üncü kattan düşerek öldü

        Eskişehir'de küçük kız 3'üncü kattan düşerek öldü

        Eskişehir'de 3'üncü kattaki evin penceresinden düşerek ağır yaralanan 3 yaşındaki kız çocuğu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 01:35 Güncelleme:
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        Küçük kız 3'üncü kattan düşerek öldü
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        Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde, ailesiyle birlikte anneannesine misafirliğe gelen 3 yaşındaki Zeynep Elisa Doğan, henüz belirlenemeyen nedenle 3'üncü kattaki evin penceresinden beton zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğan, buradaki ilk müdahalenin ardından durumunun ağır olması nedeniyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        AA'nın haberine göre, yoğun bakımda tedavi altına alınan Zeynep Elisa Doğan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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