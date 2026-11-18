Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi'nde polisin 'dur' ihtarına uymayan M.B. (27), kullandığı otomobille kaçmaya başladı.

Polis ekiplerinin takibe aldığı otomobil, kovalamacanın ardından Kurtuluş Mahallesi Sevilen Sokak'ta yakalandı. AA'nın haberine göre, polis ekiplerince yapılan kontrollerde, aday sürücü ehliyeti bulunan M.B'nin alkollü olduğu belirlendi.

ADAY SÜRÜCÜ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ, EHLİYETİ İPTAL EDİLDİ

Ehliyeti daimi olarak iptal edilen sürücü M.B'ye, "dur ihtarına uymama, ters yöne girme, kırmızı ışıkta geçme, tehlikeli şerit değiştirme, yetkili kurumdan alınmayan plakayı kullanma, trafikten çekili aracı kullanma, kaldırımdan sürme ve trafiğe kapalı alanda araç kullanma" suçlarından toplamda 431 bin lira para cezası verildi.

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Ayrıca 90 gün trafikten men edilen otomobil, otoparka çekildi. Sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.