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        Haberler Gündem Etimesgut soruşturmasında tutuklanan Mutlu Kerimoğlu’ndan alınan örneklerde kokain tespit edildi

        Etimesgut soruşturmasında tutuklanan Mutlu Kerimoğlu’ndan alınan örneklerde kokain tespit edildi

        Etimesgut Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı ve FADO adlı işletmenin sahibi Mutlu Kerimoğlu'ndan alınan kan ve idrar örneklerinde kokain testinin pozitif çıktığı öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 18:31 Güncelleme:
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        Yardımcısı da pozitif

        Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının Etimesgut Belediyesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu’nun kokain testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

        FADO adlı işletmenin de sahibi olduğu belirtilen Kerimoğlu’ndan, hakkındaki ihbarlar üzerine kan ve idrar örnekleri alındı. Yapılan incelemelerde Kerimoğlu’na ait örneklerde kokain tespit edildiği bildirildi.

        FOTO: AA

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        #Mutlu Kerimoğlu
        #haberler
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