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        Fatma Soydaş hakkında gözaltı kararı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle Fatma Soydaş hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 18:30 Güncelleme:
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        Fatma Soydaş hakkında gözaltı kararı

        Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, "fffatmaase_" kullanıcı adıyla TikTok ve Instagram hesaplarından yapılan paylaşımların, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunu oluşturduğu değerlendirildi.

        Soruşturma kapsamında, yapılan araştırmalar sonucunda şüphelinin İstanbul'da bulunduğu tespit edilerek gözaltına alınması talimatı verildi.

        Ayrıca şüphelinin suç teşkil eden paylaşımları nedeniyle Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

        Soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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