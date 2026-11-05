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        Firari hükümlü, polisin parmağını ısırdı!

        İzmir'de 'Hırsızlık' suçundan 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.E., kendisini yakalayan polisin parmağını ısırdı. Gözaltına alınan en B.E., tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 11:40 Güncelleme:
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        İzmir'de Narlıdere ilçesinde, 'Hırsızlık' suçundan 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.E. (22) kendisini yakalayan polisin parmağını ısırdı. Gözaltına alınan en B.E., tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 'Hırsızlık' suçundan 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 33 gündür aranan B.E.'nin saklandığı yeri tespit etti.

        3 Kasım'da Atatürk Mahallesi Şinasi Sokak’ta gerçekleştirilen operasyonda, polisi karşısında gören B.E., kaçmaya başladı. Polis, peşine düştü. B.E., kendisini yakalayan polislerden birinin parmağını ısırıp, yaraladı.

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        Polise mukavemet gösteren B.E. ile onun yardıma gelen yakını H.E. gözaltına alındı. B.E. hakkında 'Görevli memura mukavemet ve tehdit' suçlarından adli işlem başlatıldı. Polisteki işlemlerinin ardından B.E. ve H.E., dün ters kelepçe yapılarak adliyeye sevk edildi. B.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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