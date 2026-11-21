Fon soruşturmasında 108 kişi hakkında bildirim talebi
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" kapsamında, 108 kişinin mal varlığı üzerinde işlem yapmaları halinde ilgili kurumlardan başsavcılığa bildirimde bulunulması istendi
Giriş: 21 Kasım 2026 - 01:23 Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" sürüyor.
AA'nın haberine göre soruşturma kapsamında, başsavcılık tarafından ilgili kurumlara yazılan yazıda, 108 kişinin mal varlıkları üzerinde işlem yapmak istemeleri halinde başsavcılığa bildirilmesi talebinde bulunuldu.
*Haberin fotoğrafı ANKA tarafından servis edilmiştir.
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