Fon soruşturmasında Korkmaz Enes Ergun'a tutuklama talebi
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, "rüşvet almak" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi
Giriş: 03 Kasım 2026 - 00:16 Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.
AA'nın haberine göre, soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" suçlarını işlediği iddiasıyla gözaltına alınan ve İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen eski Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun'un savcılıktaki ifadesi tamamlandı.
Şüpheli Ergun, "rüşvet almak" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
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