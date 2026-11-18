Fon soruşturmasında tutuklanan Emre Tezmen ve Taha Çakmak yeniden ifade verdi
İstanbul'da yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklanan Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, cezaevinden adliyeye getirilerek savcıya ek ifade verdi
Giriş: 18 Kasım 2026 - 23:22 Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, ek ifadelerinin alınması için bulundukları cezaevinden İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
EK İFADELERİN ARDINDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Soruşturmayı yürüten savcıya ek ifade veren Emre Tezmen ve Taha Çakmak, adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeniden cezaevine gönderildi.
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