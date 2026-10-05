Kış aylarında balıkların daha yağlı ve et kalitesinin yüksek olması nedeniyle tüketiciler tarafından daha fazla tercih edildiğini de belirten Demir, "Yaz aylarında su sıcaklığı artması ve balıkların daha geniş alanlara dağılması nedeniyle av verimi düşüyor. 2025 yılında olduğu gibi bu yıl da Van Gölü'nde avlanabilir balık stokunu 7 bin 500 tonun üzerinde bekliyoruz. İnci kefali balığı Van'ın ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Yaklaşık 15 bin kişi geçimini bu sektörden sağlıyor. İnci kefali balıkçılığı yıllık yaklaşık 12-15 milyon dolar arasında ilimiz ekonomisine katkı sağlamaktadır. İnci kefali balığımızı gelecek nesillere aktarmak için balığımızı üreme döneminde ve küçük boyda avlamayalım, satmayalım ve avlanmasına müsaade etmeyelim" şeklinde konuştu.