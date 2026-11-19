Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ara tatil dönemini çocukların verimli ve eğlenceli geçirmesi amacıyla bu festivali hayata geçirdiklerini belirtti. Çocukların eğitim dönemindeki stresini hafifletmek için kentteki paydaşlarla bir araya geldiklerini ifade eden Ergin, "Belediye olarak çocuklara dönük ciddi çalışmalarımız var. Ayvalık'ın bir kültür sanat şehri olduğunu her zaman söylüyoruz. Bu şehirde birçok etkinliğimiz mevcut, çocuklara dönük özel bir festivalimiz de olsun istedik. İnşallah bu etkinliğimiz uzun yıllar devam eder" diye konuştu.