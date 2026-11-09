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        Haberler Gündem Güncel Aziziye Destanı'nın 149'uncu yıl dönümü: Erzurumlular dondurucu soğukta ecdadı için yürüdü

        Aziziye Destanı'nın 149'uncu yıl dönümü: Erzurumlular dondurucu soğukta ecdadı için yürüdü

        Osmanlı-Rus Savaşı'nda Erzurum halkının taş, sopa ve baltalarla geri aldığı Aziziye Tabyalarındaki savunma destanının 149'uncu yıl dönümünde yüzlerce Erzurumlu, ecdadı için yürüdü. Camilerde verilen sela ile Karskapı Şehitliği'nde toplananlar, 500 şehit verdikleri tabyalarda Nene Hatun ve ecdadını andı. Vali Aydın Baruş, çok anlamlı bir günün yıl dönümünde olduklarını belirterek, "Aziziye Destanı'nın 149'uncu yıl dönümünü idrak ediyoruz. Erzurum bin yıllık Türk tarihi boyunca Anadolu'nun savunma anlamında geçilmeyen kalesi olmuştur. Erzurum'a Anadolu'nun kilidi ünvanını kazandıran esas muharebe Osmanlı-Rus savaşıdır. Aziziye Tabyalarında yapılan destansı savunmadır. Böyle bir savunmanın eşine tarihte rastlanmamaktadır" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 12:52 Güncelleme:
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        Rus tehdidini önlemek için 1872 yılında Sultan Abdülaziz tarafından Fosfor Mustafa Paşa yönetiminde Erzurum-Kars kara yolunu kontrol altında tutmak amacıyla Top Dağı'na yaptırılan, 3 tarafı toprağa gömülü Aziziye Tabyaları, tarihi günlerinden birine daha sahne oldu.

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        "93 Harbi" olarak bilinen 1877 Osmanlı-Rus Savaşı'nda "Aziziye Tabyası'nın düştü" haberi üzerine taş, sopa ve baltalarla tabyaları geri alarak destan yazan kadınlı-erkekli Erzurum halkının o günkü ruhunu anlamak ve ecdadı anmak için Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından "Erzurum Tarihine Yürüyor" etkinliği düzenledi.

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        Erzurum'daki camilerde "sela" ve 149 yıl önce Aziziye baskınını haber alan Ayazpaşa Camii müezzini Abdullah Efendi'nin "Ey ahali düşman Aziziye'yi basmış, Allah'ını seven askerin yardımına koşsun" çağrısı okundu. Bunun üzerine yola çıkan Erzurumlular, Karskapı Şehitliği'nde buluştu.

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        Vali Aydın Baruş, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler şehitlikten Aziziye Tabyası'na kadar yürüdü.

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        Yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüşün ardından Aziziye Tabyaları önünde toplananlar, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

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        149 yıl önce yazılan destanın anlatıldığı törende Sultan 2'nci Abdülhamid'in fermanı ve Erzurum halkına teşekkür mesajı okundu.

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        Aziziye Destanı'nın kahramanlarından Nene Hatun'un canlandırıldığı gösteride Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki yurtlarda kalan çocukların tiyatro oyunu büyük ilgi gördü.

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        Kur'an-ı Kerim okunması ve edilen duanın ardından Vali Baruş ve beraberindekiler Nene Hatun'un kabrini ziyaret ederek çiçek bıraktı.

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        Aziziye Tabyası'nda açıklama yapan Vali Aydın Baruş, çok anlamlı bir günün yıl dönümünde olduklarını belirterek, "Aziziye Destanı'nın 149'uncu yıl dönümünü idrak ediyoruz. Geçmişimize, kahramanlarımıza fatihalar okuduk. Kur'an-ı Kerim okuduk, onları saygıyla andık. Milletlerin ve şehirlerin tarihinde müstesna günler vardır. Unutulmaz anlar vardır. Bu anlar o milletlerin ve şehirlerin tarihinde yeni nesillerin hafızasında yaşamaya devam ederler. İnsanların ruhunda zuhur etmeye devam ederler. Erzurum'un tarihi boyunca yaşamış olduğu en manalı günlerden birisi de Aziziye destanının yazıldığı gündür. Erzurum bin yıllık Türk tarihi boyunca Anadolu’nun savunma anlamında geçilmeyen kalesi olmuştur. Erzurum'a Anadolu'nun kilidi ünvanını kazandıran esas muharebe Osmanlı-Rus savaşıdır. Aziziye Tabyalarında yapılan destansı savunmadır. Bu savunma savaşında Erzurum halkı yaşlısı, çocukları, kadınlarıyla askerinin yanında olmuş, Mareşal Fevzi Çakmak'ın 1934 yılında 9'uncu Kolordu Komutanlığı’na gönderdiği mesajda da belirttiği gibi hiçbir milletin tarihinde yaşanmayacak bir asker millet savunması örneği vermiştir. Böyle bir savunmanın eşine tarihte rastlanmamaktadır" diye konuştu.

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        Aziziye tabyasındaki tören vatandaşların Nene Hatun'un kabrini ziyaretiyle sona erdi.

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        #erzurum haberleri
        #Aziziye Tabyaları
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