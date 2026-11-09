Aziziye Tabyası'nda açıklama yapan Vali Aydın Baruş, çok anlamlı bir günün yıl dönümünde olduklarını belirterek, "Aziziye Destanı'nın 149'uncu yıl dönümünü idrak ediyoruz. Geçmişimize, kahramanlarımıza fatihalar okuduk. Kur'an-ı Kerim okuduk, onları saygıyla andık. Milletlerin ve şehirlerin tarihinde müstesna günler vardır. Unutulmaz anlar vardır. Bu anlar o milletlerin ve şehirlerin tarihinde yeni nesillerin hafızasında yaşamaya devam ederler. İnsanların ruhunda zuhur etmeye devam ederler. Erzurum'un tarihi boyunca yaşamış olduğu en manalı günlerden birisi de Aziziye destanının yazıldığı gündür. Erzurum bin yıllık Türk tarihi boyunca Anadolu’nun savunma anlamında geçilmeyen kalesi olmuştur. Erzurum'a Anadolu'nun kilidi ünvanını kazandıran esas muharebe Osmanlı-Rus savaşıdır. Aziziye Tabyalarında yapılan destansı savunmadır. Bu savunma savaşında Erzurum halkı yaşlısı, çocukları, kadınlarıyla askerinin yanında olmuş, Mareşal Fevzi Çakmak'ın 1934 yılında 9'uncu Kolordu Komutanlığı’na gönderdiği mesajda da belirttiği gibi hiçbir milletin tarihinde yaşanmayacak bir asker millet savunması örneği vermiştir. Böyle bir savunmanın eşine tarihte rastlanmamaktadır" diye konuştu.