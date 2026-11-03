İş yerini kanalizasyon suyunun bastığını belirten Uzunlar, "Dükkanımızı görüyorsunuz. Perişan olduk. Bu nasıl temizlenecek? Bunun masrafını kim tazmin edecek? Bilmiyoruz, raporlar falan tutuldu ama artık elimizden ne geliyorsa hakkımızı arayacağız. Bu kaçıncı oluyor? Bu kazı başladığından beri ikinci oluyor. Yaklaşık 600-700 bin liranın üzerinde zararımız var" dedi.