Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Serdar Oruç Gün, kentin en kıymetli tarihi yapılarından olan Hıdırlık Kulesi'nin yeniden halkın kullanımına açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "Yaklaşık 2 bin yıllık geçmişiyle birlikte Hıdırlık Kulesi Roma döneminden günümüze ulaşan en önemli yapılardan biridir. Gerçekleştirilen çalışmalarda tarihi doku korunarak yeniden düzenlendi. Amacımız geçmişi korurken geleceği taşımak hem de Antalyalıların kentimi ziyaret eden misafirlerimize bu mirası daha yakından tanımasını sağlamaktır. Antalya'mıza hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.