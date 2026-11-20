Bu durumun mevcut tarımsal üretim modellerinin gözden geçirilmesini gerektireceğini ifade eden Demir, şöyle konuştu: "İklim değişikliği dünyanın oluşumundan bu yana devam eden bir süreç ancak günümüzde çok hızlı bir döneme denk geldik. Biz de çiftçilerimizin mevcut alışageldikleri tarımsal üretim kültürünü değişen koşullara nasıl uyarlayabileceğimizin yanıtını aradık. Projemizin temel çıkış noktalarından biri de buydu. Değişen iklim koşullarına karşı çiftçilerimizin uyumunu, dayanıklılığını ve direncini nasıl artırabileceğimizi araştırdık."