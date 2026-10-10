Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Çevre
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Sakarya'daki mücadele "kışlak" çalışmasıyla sürüyor

        Sakarya'daki mücadele "kışlak" çalışmasıyla sürüyor

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde özellikle yaz döneminde etkili olan ve başta fındık olmak üzere tarımsal üretime zarar veren kahverengi kokarca zararlısına karşı ilaçlama çalışmaları devam ediyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Bilgin, havaların soğumaya başlamasıyla kahverengi kokarcanın kışlak olarak adlandırılan kapalı alanlara yöneldiğini belirterek, zararıyla mücadelenin toplu şekilde yapılmasının önemine dikkati çekti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 12:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinasyonunda yürütülen mücadele kapsamında, havaların soğumasıyla kışlamak için evlere yönelen kahverengi kokarca zararlısına karşı Gümüşoluk, Melen, Caferiye, Demiraçma ve Selahiye mahallelerinde toplu ilaçlama çalışmaları gerçekleştirildi.

        2

        Müdürlükçe temin edilen ilaçlarla, mahalle sakinleri, kahverengi kokarcanın kışlamak için sığındığı evlerin çevresini, çatı aralarını, kapı ve pencere kenarlarını, fındık bahçelerindeki yapıları ve zararlının yoğun olarak görüldüğü alanları ilaçladı.

        3

        Demiraçma Mahallesi'nde traktörlere bağladıkları ilaçlama makineleriyle sokak sokak dolaşan mahalle sakinleri, evlerin ve tarımsal yapıların çevresinde ilaçlama yaparak zararlının kışlak alanlarına yerleşmesini önlemeye çalıştı.

        4

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Bilgin, yaptığı açıklamada, havaların soğumaya başlamasıyla kahverengi kokarcanın kışlak olarak adlandırılan kapalı alanlara yöneldiğini söyledi.

        Zararlıyla mücadelenin toplu şekilde yapılmasının önemine dikkati çeken Bilgin, şunları kaydetti: "Bu yıl da kahverengi kokarca zararlısı, kışlak dediğimiz evlere gelmeye başladı. Kışı geçirmek üzere kendisine yer arıyor. Bu nedenle havaların sıcak olduğu bugünlerde toplu mücadele gerçekleştirmek amacıyla ilçemiz genelinde çağrıda bulunduk. Vatandaşlarımızın da bu çağrıya katılım sağlaması bizleri memnun etti."

        5

        İlaçlama sırasında dikkat edilmesi gereken noktalara değinen Bilgin, evlerin ve diğer yapıların çevresiyle çatı araları ve pencere pervazları gibi zararlının saklanabileceği alanlara yoğunlaşılması gerektiğini belirtti.

        6

        Bilgin, yaşam alanlarının ilaçla temasından kaçınılarak mümkün olduğunca dış alanlarda mücadele yürütülmesi gerektiğini anlattı.

        7

        Demiraçma Mahallesi Muhtarı İlyas Yılmaz da kahverengi kokarcayla mücadele için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüyle iletişime geçtiklerini belirtti.

        8

        İlaçların temin edilmesinin ardından mahalle sakinlerini organize ettiklerini dile getiren Yılmaz, "İlçe Tarım ve Orman Müdürümüzle görüştük, ilaçlarımızı temin ettik. Biz de köy halkı olarak bir araya geldik. Hep birlikte mahallemizi ilaçlayarak bu zararlıyla mücadele edeceğiz" diye konuştu.

        9

        Mahalle sakinlerinden Ramazan Arar ise zararlının evlerde, ağaçlarda ve fındık bahçelerinde yoğun şekilde görüldüğünü belirterek, "İlaçlama yaparak çözüm bulmaya çalışıyoruz ancak bu mücadele 1-2 günle olacak iş değil. Devamlı ve hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor" dedi.

        10

        Evi ilaçlanan mahalle sakinlerinden Muhsin Yıldırım da kahverengi kokarcanın günlük yaşamı olumsuz etkilediğini dile getirdi.

        11

        Daha önce kendi imkanlarıyla iki kez ilaçlama yaptığını ancak zararlının yeniden ortaya çıktığını anlatan Yıldırım, "Mutlaka mücadele edilmesi gerekiyor. Bir defalık ilaçlamanın yeterli olmadığını düşünüyorum. Bu çalışmaların düzenli olarak devam etmesi lazım" ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sakarya haberleri
        #kahverengi kokarca
        #İlaçlama
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1.5 milyar TL daha bulundu!
        Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1.5 milyar TL daha bulundu!
        "Sigara satışı kimlikle olacak"
        "Sigara satışı kimlikle olacak"
        "Herkesi suçlamak yanlış"
        "Herkesi suçlamak yanlış"
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı yorumu!
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı yorumu!
        Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        'Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor
        'Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor
        7 kurşunla öldürülen Gülşah katilini kurtarmış
        7 kurşunla öldürülen Gülşah katilini kurtarmış
        Daha 15 yaşındaydı... Çocuk işçinin trajik sonu
        Daha 15 yaşındaydı... Çocuk işçinin trajik sonu
        "Bunlar yüzünden eşim terk etti"
        "Bunlar yüzünden eşim terk etti"
        Tam 67 tane! Canlı yakalandı
        Tam 67 tane! Canlı yakalandı
        CANLI | Galatasaray Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı
        CANLI | Galatasaray Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı
        Süper Lig'de Karadeniz derbisi!
        Süper Lig'de Karadeniz derbisi!
        İşte İsmail Kartal'ın Rizespor 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Rizespor 11'i!
        Sahile akın ettiler! Sonbaharda deniz keyfi
        Sahile akın ettiler! Sonbaharda deniz keyfi
        Akrabalarının kavgasını ayıran polisi hayattan kopardılar
        Akrabalarının kavgasını ayıran polisi hayattan kopardılar
        Trump'ın Rusya'dan dizel satın alma kararı ortalığı karıştırdı
        Trump'ın Rusya'dan dizel satın alma kararı ortalığı karıştırdı
        Atık kumaşlardan yeni iş modelleri
        Atık kumaşlardan yeni iş modelleri
        Ruh sağlığında etiketlenme korkusuna dikkat!
        Ruh sağlığında etiketlenme korkusuna dikkat!
        "Çok boş konuşan var"
        "Çok boş konuşan var"
        "Arkadaşım gözükmek istemiyor"
        "Arkadaşım gözükmek istemiyor"