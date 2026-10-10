İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Bilgin, yaptığı açıklamada, havaların soğumaya başlamasıyla kahverengi kokarcanın kışlak olarak adlandırılan kapalı alanlara yöneldiğini söyledi.

Zararlıyla mücadelenin toplu şekilde yapılmasının önemine dikkati çeken Bilgin, şunları kaydetti: "Bu yıl da kahverengi kokarca zararlısı, kışlak dediğimiz evlere gelmeye başladı. Kışı geçirmek üzere kendisine yer arıyor. Bu nedenle havaların sıcak olduğu bugünlerde toplu mücadele gerçekleştirmek amacıyla ilçemiz genelinde çağrıda bulunduk. Vatandaşlarımızın da bu çağrıya katılım sağlaması bizleri memnun etti."