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        Haberler Gündem Güncel Savur'da tarım arazileri geleneksel yöntemlerle sürülüyor

        Savur'da tarım arazileri geleneksel yöntemlerle sürülüyor

        Mardin'in Savur ilçesinde tarım arazileri, geleneksel yöntemlerle sürülerek yeni ekim sezonuna hazırlanıyor. Tarlalar, geçmişten bugüne aktarılan çift sürme geleneği ile sürülüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 13:45 Güncelleme:
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        Mardin'in Savur ilçesinde tarım arazileri, geleneksel yöntemlerle sürülerek yeni ekim sezonuna hazırlanıyor.

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        Traktör kullanımının yaygınlaşmasına rağmen geçmişten bugüne aktarılan çift sürme geleneği, kırsal yaşamın ve tarım kültürünün vazgeçilmez bir parçası olarak sürdürülüyor.

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        Kırsal alanlarda yürütülen bu faaliyetler, bölgenin köklü üretim kültürünü ve geleneksel yaşam biçimini gözler önüne seriyor.

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        #tarla
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