Savur'da tarım arazileri geleneksel yöntemlerle sürülüyor
Mardin'in Savur ilçesinde tarım arazileri, geleneksel yöntemlerle sürülerek yeni ekim sezonuna hazırlanıyor. Tarlalar, geçmişten bugüne aktarılan çift sürme geleneği ile sürülüyor
Giriş: 09 Kasım 2026 - 13:45 Güncelleme:
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Mardin'in Savur ilçesinde tarım arazileri, geleneksel yöntemlerle sürülerek yeni ekim sezonuna hazırlanıyor.
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Traktör kullanımının yaygınlaşmasına rağmen geçmişten bugüne aktarılan çift sürme geleneği, kırsal yaşamın ve tarım kültürünün vazgeçilmez bir parçası olarak sürdürülüyor.
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Kırsal alanlarda yürütülen bu faaliyetler, bölgenin köklü üretim kültürünü ve geleneksel yaşam biçimini gözler önüne seriyor.
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