EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, buradaki konuşmasında, üniversitenin ulusal ve uluslararası görünürlüğünü artırmak istediklerini söyledi. Türk dünyasının kadın liderlerini, bilim insanlarını ve araştırmacılarını kentte buluşturmanın kültürel bağların güçlenmesine katkı sağlayacağını belirten Kuyrukluyıldız, şunları kaydetti:

"Bu buluşmada, kadınların ortak tarihimizdeki yerini, bugünkü başarılarını ve geleceğin şekillenmesinde üstlenecekleri sorumlulukları birlikte değerlendireceğiz. Türk dünyasında kadının yerini anlamak için tarihimize, destanlarımıza ve kültürümüze birlikte bakmamız gerekiyor çünkü milletlerin hafızası, tarihi belgelerin yanında kuşaktan kuşağa aktarılan hikayelerde de yaşar. Dede Korkut anlatılarında Banu Çiçek at binmedeki ve ok atmadaki hüneriyle, Selcen Hatun cesaretiyle, Burla Hatun ise dirayeti ve mücadele gücüyle karşımıza çıkar. Manas Destanı'ndaki Kanıkey de aklı, öngörüsü ve zor zamanlarda üstlendiği sorumluluklarla hep anlatılmış. Bu kahramanlar, kültürümüzde kadına atfedilen cesareti, bilgeliği ve iradeyi yansıtıyor."