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        "Türk Dünyasının Kadın Liderleri Kongresi" Erzincan'da başladı

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) iki gün sürecek "Bozkırın Kızlarından Küresel Liderlere: Türk Dünyasının Kadın Liderleri Kongresi" başladı. EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, "Türk dünyasında kadının yerini anlamak için tarihimize, destanlarımıza ve kültürümüze birlikte bakmamız gerekiyor çünkü milletlerin hafızası, tarihi belgelerin yanında kuşaktan kuşağa aktarılan hikayelerde de yaşar" dedi. Programda AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkan Yardımcısı Reşide Yüksel de "Hatundan Devlete, Ocaktan Dünyaya: Türk Tarihinde ve Türk Devletlerinde Kadın" konulu konferans verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 18:55 Güncelleme:
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        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Bozkırın Kızlarından Küresel Liderlere: Türk Dünyasının Kadın Liderleri Kongresi" başladı. Programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

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        Türk dünyasına özgü türkülerin seslendirildiği program, "Türk Dünyası Kadın Giysileri Defilesi" ile devam etti.

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        EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, buradaki konuşmasında, üniversitenin ulusal ve uluslararası görünürlüğünü artırmak istediklerini söyledi. Türk dünyasının kadın liderlerini, bilim insanlarını ve araştırmacılarını kentte buluşturmanın kültürel bağların güçlenmesine katkı sağlayacağını belirten Kuyrukluyıldız, şunları kaydetti:

        "Bu buluşmada, kadınların ortak tarihimizdeki yerini, bugünkü başarılarını ve geleceğin şekillenmesinde üstlenecekleri sorumlulukları birlikte değerlendireceğiz. Türk dünyasında kadının yerini anlamak için tarihimize, destanlarımıza ve kültürümüze birlikte bakmamız gerekiyor çünkü milletlerin hafızası, tarihi belgelerin yanında kuşaktan kuşağa aktarılan hikayelerde de yaşar. Dede Korkut anlatılarında Banu Çiçek at binmedeki ve ok atmadaki hüneriyle, Selcen Hatun cesaretiyle, Burla Hatun ise dirayeti ve mücadele gücüyle karşımıza çıkar. Manas Destanı'ndaki Kanıkey de aklı, öngörüsü ve zor zamanlarda üstlendiği sorumluluklarla hep anlatılmış. Bu kahramanlar, kültürümüzde kadına atfedilen cesareti, bilgeliği ve iradeyi yansıtıyor."

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        Bugün Türk devletlerinde kadınların bilimden sanata, eğitimden sağlığa, kamu yönetiminden girişimciliğe kadar pek çok alanda sorumluluk aldığını anlatan Kuyrukluyıldız, "Bu katkının güçlenmesi için kız çocuklarının eğitimini, kadınların mesleki gelişimini ve karar alma süreçlerine katılımını desteklemeliyiz. Üniversitelerimiz arasında kurulacak ortak araştırmalar ve akademik işbirlikleri de bu hedefe hizmet edecektir" diye konuştu.

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        Konuşmaların ardından AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkan Yardımcısı Reşide Yüksel, "Hatundan Devlete, Ocaktan Dünyaya: Türk Tarihinde ve Türk Devletlerinde Kadın" konulu konferans verdi.

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        Programa Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Burhan Aktaş, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kongre, yarın yapılacak bilimsel oturumların ardından sona erecek.

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