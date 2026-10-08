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        Yaşlı çiftin üzüm hasadını gönüllü gençler yaptı

        Bitlis'in Hizan ilçesinde sağlık sorunları nedeniyle üzüm hasadını yapamayan yaşlı çiftin yardımına gönüllü gençler yetişti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 12:12 Güncelleme:
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        Bitlis'in Hizan ilçesinde yaşlı çiftin üzüm hasadını gönüllü gençler yaptı.

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        Tatvan Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi'nde görev yapan gençlik liderleri ve gönüllü gençler, Hizan ilçesine bağlı Harmandöven köyünde yaşayan Arif ve Avdet Önsuz çiftinin sağlık sorunları nedeniyle üzüm bağındaki hasadı gerçekleştiremediğini öğrendi.

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        Bunun üzerine köye giden gönüllüler, çiftle bir süre sohbet ettikten sonra bağa geçerek üzümleri topladı.

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        Hasat edilen üzümler, satışından elde edilecek gelirin yaşlı çifte verilmesi amacıyla Tatvan'a götürüldü.

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        Tatvan Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Murat İlbars, merkez olarak gönüllülük faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

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        Harmandöven köyünde yaşayan yaşlı çiftin üzüm bağında hasat yapacak kimsenin olmadığını öğrendiklerini belirten İlbars, "Üzümlerin heba olmaması için kayıtsız kalmadık. Tatvan Gençlik Merkezi olarak gönüllü gençlerimizle beraber üzümleri topladık" dedi.

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        Gönüllülerden Harun Kaya da yardıma ihtiyacı olan Önsuz çiftinin üzüm bağındaki hasada destek olduklarını ifade etti.

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        Yaşlı çiftin sağlık sorunları nedeniyle üzümlerini toplayamadığını dile getiren Kaya, "Tatvan Gençlik Merkezi gönüllüleri olarak yardıma ihtiyacı olan amcamızın üzüm bağına geldik. Üzümlerini topladık. Gençlik liderimize, gençlik merkezimize ve Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bizlere bu fırsatı sunduğu için teşekkür ederiz" diye konuştu.

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        Yaşlı çift de üzüm hasadını gerçekleştiren gönüllü gençlere teşekkür etti.

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        #bitlis haberleri
        #Hizan
        #Yaşlı çift
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