Galata Kulesi'ne Azerbaycan bayrağı yansıtıldı
Galata Kulesi'ne, Karabağ Zaferi'nin 6'ncı yıl dönümü nedeniyle Azerbaycan bayrağı yansıtıldı. Aydınlatılan kule havadan görüntülendi.
Giriş: 08 Kasım 2026 - 21:47 Güncelleme:
Azerbaycan'ın Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarmasının 6'ncı yılında, zafer kutlamaları çeşitli etkinliklerle sürerken, Galata Kulesi'ne Azerbaycan bayrağı yansıtıldı.
Aydınlatılan kule kentin farklı noktalarından görüldü. Işıklandırma, havadan görüntülendi.
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