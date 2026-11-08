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        Haberler Gündem Galata Kulesi'ne Azerbaycan bayrağı yansıtıldı

        Galata Kulesi'ne Azerbaycan bayrağı yansıtıldı

        Galata Kulesi'ne, Karabağ Zaferi'nin 6'ncı yıl dönümü nedeniyle Azerbaycan bayrağı yansıtıldı. Aydınlatılan kule havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 21:47 Güncelleme:
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        Galata Kulesi'ne Azerbaycan bayrağı yansıtıldı

        Azerbaycan'ın Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarmasının 6'ncı yılında, zafer kutlamaları çeşitli etkinliklerle sürerken, Galata Kulesi'ne Azerbaycan bayrağı yansıtıldı.

        Aydınlatılan kule kentin farklı noktalarından görüldü. Işıklandırma, havadan görüntülendi.

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        #Galata Kulesi
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