Gaziosmanpaşa ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1029. Sokak'taki 5 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AA'nın haberine göre kısa sürede büyüyen alevler üst katlara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangında dumandan etkilenen 6 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.​​​​​​​

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.