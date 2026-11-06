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        Gemi karaya oturdu, 13 personel kurtarıldı

        İstanbul'da Anadolu Feneri açıklarında makine arızası yaşayan ve karaya oturan 97 metre uzunluğundaki "BYB OTHELLO" isimli kuru yük gemisinde bulunan 13 personel, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 09:16 Güncelleme:
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        Kocaeli’den Ukrayna’ya seyir halinde olan 97 metre uzunluğundaki "BYB OTHELLO" isimli kuru yük gemisi, İstanbul Anadolu Feneri açıklarında makine arızası yaşayarak karaya oturdu.

        İHA'nın haberine göre geminin yardım ve tahliye talebinde bulunması üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı BAYRAK-1 botu ile KURTARMA-11 römorkörü bölgeye sevk edildi.

        Bölgede etkili olan ağır hava ve deniz şartları nedeniyle gemiye denizden müdahale edilemedi. Bunun üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı kara tahlisiye (can kurtarma) ekipleri tarafından kurtarma çalışması başlatıldı.

        Geleneksel varagele sistemi kullanılarak gemide bulunan 13 personelin tamamı güvenli şekilde karaya tahliye edildi. Kurtarma operasyonu sırasında gemide bulunan personelin tamamının sağ salim tahliye edildiği bildirildi.

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        Fotoğraflar: DHA

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