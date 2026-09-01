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        Haberler Gündem 3. Sayfa Görme engelli kişi balkondan düştü!

        Görme engelli kişi balkondan düştü!

        Kırklareli'de kahreden bir olay meydana geldi. Kentte evinin balkonundan düşen görme engelli 52 yaşındaki Necati Geniş, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 11:27 Güncelleme:
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        Görme engelli kişi balkondan düştü!

        Kırklareli'de evinin balkonundan düşen görme engelli Necati Geniş (52), hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde Karakaş Mahallesi 100'üncü Yıl Caddesi’ndeki apartmanın 2'nci katında meydana geldi.

        Görme Engelli ve Eşpedal Derneği Kırklareli İl Temsilcisi Necati Geniş, henüz belirlenemeyen nedenle evinin balkonundan düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Geniş, kaldırıldığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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        #Necati Geniş
        #haberler
        #KIRKLARELİ
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