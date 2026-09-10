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        Haberler Gündem GoTürkiye'den il tanıtımında dijital dönüşüm hamlesi

        GoTürkiye'den il tanıtımında dijital dönüşüm hamlesi

        Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), GoTürkiye markası çatısı altında yürüttüğü il tanıtım çalışmalarında kapsamlı bir dijital dönüşüm süreci başlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 19:13 Güncelleme:
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        Dijital dönüşüm hamlesi

        Bugüne kadar 81 ilin tanıtımı, yurt dışına yönelik "Go" ve yurt içine yönelik "Gezsen" olmak üzere iki ayrı hesap yapısı üzerinden yürütülüyordu. Yeni dönemde ise Gezsen hesapları, Go il hesaplarıyla tek çatı altında birleştirildi.

        Bu birleşmeyle birlikte her ilin tanıtımı, yerli ve yabancı ziyaretçilere tek bir güçlü marka kimliği üzerinden ulaştırılacak. Yeni dijital yapı; veri odaklı, teknoloji destekli ve günümüz sosyal medya dinamiklerine uygun şekilde tasarlandı.

        İL TANITIMINDA TEK HESAP DÖNEMİ

        Yeni sistemle birlikte illerin kültürel, doğal ve gastronomik değerleri daha geniş kitlelere ulaştırılacak. TGA, bu dönüşümle daha güçlü bir marka yapısı, daha verimli bütçe kullanımı ve daha yüksek görünürlük hedefliyor.

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        Birleşik hesaplarla oluşan takipçi ve etkileşim verileri, gelişmiş veri analitiği ve yapay zekâ destekli hedefleme araçlarıyla değerlendirilecek. Böylece içeriklerin doğru kitleye, doğru zamanda ve doğru pazara ulaştırılması sağlanacak.

        META İLE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

        Dijital dönüşüm süreci, dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Meta ile yürütülen iş birliği kapsamında gerçekleştiriliyor.

        Gezsen hesaplarının Go hesaplarıyla birleştirilmesi, yeni yönetim yapısına aktarılması ve gelişmiş platform araçlarının kullanıma alınması için Meta ile ortak çalışma yürütülüyor.

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        Geçiş süreci, platform kuralları, teknik gereklilikler ve küresel uygulamalar doğrultusunda aşamalı şekilde uygulanıyor.

        YENİ NESİL DİJİTAL TANITIM VİZYONU

        Dünyada destinasyon tanıtımlarında sosyal medya kullanımının hızla değiştiğine dikkat çekilirken, kısa video içerikleri, yapay zekâ destekli öneri sistemleri ve veri temelli pazarlama modelleri öne çıkıyor.

        TGA da bu dönüşüm doğrultusunda il tanıtım stratejisini yeniden yapılandırıyor. GoTürkiye'nin uluslararası dijital pazarlama altyapısı, veri analitiği kapasitesi ve içerik üretim gücü tüm illerin tanıtım çalışmalarında kullanılacak.

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        Tek merkezden yönetilecek yeni yapı sayesinde kampanyalar, etkinlik iletişimleri, tematik rotalar, gastronomi ve kültür içerikleri daha planlı ve ölçülebilir şekilde yürütülecek.

        İLLERİN DİJİTAL KİMLİĞİ YENİLENİYOR

        Yeni dönemde illerin dijital kimliği; modern görsel dil, kısa video formatları, yaratıcı hikâye anlatımı ve güncel sosyal medya trendleri doğrultusunda yeniden tasarlanacak.

        Her il, GoTürkiye'nin uluslararası standartlarına uygun, daha güçlü ve dinamik bir dijital vitrine kavuşacak.

        GEÇİŞ SÜRECİ TAMAMLANDI

        Yeni mimariye geçiş kapsamında Gezsen hesapları Go il hesaplarıyla birleştirilerek yeni yönetim yapısına aktarıldı.

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        Bundan sonraki süreçte 81 ilin tanıtımı, güçlendirilmiş tek bir GoTürkiye il hesabı üzerinden hem yerli hem de yabancı ziyaretçilere ulaştırılacak.

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        #goTürkiye
        #dijital dönüşüm
        #haberler
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